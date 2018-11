Finnen breken zich het hoofd: waarom legt een steenrijke Rus aanlegsteigers en een helipad aan op een van hun eilanden? TT

28 november 2018

15u41 0 Terwijl de wereld naar de spanningen tussen Rusland en Oekraïne kijkt in de buurt van de Krim, zit Rusland ook in het noorden niet stil. Want waarom kocht de steenrijke Rus Pavel Melnikov de voorbije jaren een hoop Finse eilandjes op naast strategisch belangrijke scheepvaartroutes, en beginnen sommige stilaan op een versterkte burcht te lijken?

Zijn ze een toevluchtsoord voor crimineel geld dat er op slinkse manier wordt witgewassen? Of dienen ze als schuilplaats voor een geheim Russisch spionagenetwerk? Of zijn ze zelfs de voorbode van een eventuele Russische militaire aanwezigheid in de regio?

Feit is dat het eiland Sakkiluoto en een tiental andere eilanden in de baai van het Finse Turku vragen oproepen. Veel vragen. Vragen die ook de Finse veiligheidsdiensten zich stellen. Midden september organiseerde de speciale veiligheidsdienst Keskusrikospoliisi met maar liefst 400 zwaarbewapende manschappen een raid op Sakkiluoto en zestien andere eilanden. De agenten gebruikten daarbij helikopters, boten en een surveillancevliegtuig. Het luchtruim boven de baai werd tijdens de hele operatie afgesloten.



Sakkiluoto is een van de honderden eilanden in de Finse baai van Turku, voor de gelijknamige stad met een strategisch belangrijke haven in het zuiden van het land. De eilanden liggen tussen Finland en Zweden en vormen een belangrijke poort via de Oostzee naar de Baltische staten, Zweden en via Polen en Duitsland ook de rest van Europa.

Locals and boaters reporting non-stop presence of Finnish Border Guard's helicopters and planes. https://t.co/3NuaQDy34y Aki Heikkinen(@ akihheikkinen) link

Financiële fraude

Volgens de politie vond de raid plaats als onderdeel van een onderzoek naar witwasoperaties en fraude. De eilanden en de infrastructuur erop zijn in handen van de schimmige firma Airiston Helmi met eigenaar Pavel Melnikov, een steenrijke Rus. In de raad van bestuur zitten ook andere Russen met schimmige bedrijven op de Britse Maagdeneilanden en andere belastingparadijzen, ontdekte The New York Times.

Officieel is Airiston Helmi actief in het toerisme, maar de lokale inwoners en omwonenden van de eilanden hebben daar in de praktijk nog niets van gemerkt. Melnikov wordt in de jaarrekeningen voorgesteld als Rus, maar ook als Let of Maltees.

Wat de inwoners de laatste jaren wel zagen, is hoe Melnikov steeds meer eilanden kon aankopen en op Sakkiluoto bijvoorbeeld negen aanlegsteigers, een helipad, een tiental huizen en een zwembad met een camouflagenet erover bouwde. Sindsdien wordt het complex in de gaten gehouden door tientallen bewakingscamera’s, ongenode gasten krijgen van privébewakers de raad het eiland niet te betreden.

The New York Times kon spreken met een Finse aannemer die de afgelopen jaren betrokken was bij de bouwwerken op het eiland. Kaj Karlsson zei zich zelf af te vragen waarom hij aanlegsteigers en een helipad moest aanleggen, en waarom er zo veel bewakingscamera’s moesten komen op een plaats zonder inwoners of criminaliteit. “Normaal heeft een eiland één of twee aanlegsteigers, maar waarom negen?”

Zak met half miljoen cash

Veel inwoners die de actie in september met eigen ogen konden aanschouwen, vragen zich ook af waarom de inval met zo veel machtsvertoon moest plaatsvinden, als het enkel om financiële misdrijven zou gaan. Volgens Finse media werden bij de raid wapens en een plastic zak met 500.000 euro in cash aangetroffen en meegenomen. In totaal zou er meer dan drie miljoen euro zijn geconfisqueerd. Zelfs de Finse president werd de hele tijd van de operatie op de hoogte gehouden. De burgemeester van Parainen, waar het eiland onder valt, sprak zijn twijfel met zoveel woorden uit: “Ik denk niet dat dit enkel om witwassen gaat. Hier is meer aan de hand.”

De Finse politie wil officieel geen commentaar kwijt over de zaak. Twee personen werden opgepakt en in verdenking gesteld, de Est Boris Iljitsov en de Rus Gleb Eremin. Wie ze precies zijn en wat hun rol is, is niet bekend. Het onderzoek loopt nog.

Invasie-oefening

Finse media stortten zich wel op de zaak. De autoriteiten zouden Melnikovs bedrijf al jarenlang in de gaten houden, zonder goed te weten waar ze eigenlijk naar moeten zoeken. Alarmbellen zouden zijn afgegaan toen Rusland in juli een invasie-oefening hield op Gogland, een soortgelijk maar Russisch eiland in de golf van Finland 300 kilometer van Sakkiluoto. De vrees bestaat dan ook dat het niet gewoon in handen is van een Russische ondernemer die er op termijn het toerisme wil ontwikkelen, maar dat Rusland er eigenlijk strategische geopolitieke infrastructuur aan het uitbouwen is.

Sakkiluoto en de andere ondertussen Russische eilanden zijn bijzonder goed gelegen in de buurt van belangrijke scheepvaartroutes voor het zuidelijke deel van Finland, merken Finse journalisten op. Alle schepen die van en naar Turku varen komen er langs. Ook de gebruikelijke scheepvaartroutes van en naar de Baltische staten liggen niet ver. Routes die tijdens eventuele toekomstige spanningen wel eens van cruciaal belang kunnen zijn.

Handy infographics how #AiristonHelmi has bought properties next to strategic sea lanes. pic.twitter.com/wPHEjKenTu Aki Heikkinen(@ akihheikkinen) link

“Dit is paranoïde”

Rusland ontkent officieel van overheidszijde iets met de aankoop van de eilanden te maken te hebben. Russische premier Dmitri Medvedev bezocht Helsinki enkele dagen na de raid, en kreeg er de vraag voor de voeten geworpen of Rusland in het geheim landingszones voor militaire helikopters aan het bouwen is. “Ik weet niet welke zieke geesten dit bedenken”, antwoordde Medvedev fel. "Dit is paranoïde.”

In Finland is de relatie met Rusland een gevoelige zaak. Beide landen delen een grens van meer dan 1.000 kilometer, en de Russische expansiedrang wordt er sinds de annexatie van de Krim in 2014 met argusogen gevolgd. Finland is geen lid van de NAVO, maar stuurde in oktober wel troepen naar Noorwegen om er deel te nemen aan de grootste militaire oefeningen sinds het einde van de Koude Oorlog.