Finland versoepelt reisbeperkingen, Belg moet nog steeds in quarantaine

11 september 2020

14u55

Bron: BELGA 0 Belgische reizigers mogen vanaf 19 september opnieuw naar Finland reizen. Voorwaarde is wel dat ze een negatieve coronatest kunnen voorleggen en in quarantaine gaan tot ze een tweede negatieve test afleggen. De Finse autoriteiten hebben vrijdag namelijk bekendgemaakt de beperkingen rond het reizen te versoepelen.

Finland liet de voorbije maanden geen mensen toe uit landen waar er meer dan acht coronabesmettingen per 100.000 inwoners waren. Belgische reizigers waren dan ook niet meer welkom, tenzij het ging om essentiële reizen. Wie het land binnenkwam vanuit België werd gevraagd om 14 dagen in quarantaine te gaan.

Vanaf 19 september is er een aantal versoepelingen van kracht, met als doel meer toeristen aan te trekken tijdens de herfst en de winter. Zo wordt de limiet om landen te weigeren opgetrokken van acht naar 25 besmettingen per 100.000 inwoners. Daardoor kunnen reizigers uit Ijsland, Noorwegen, Polen, Zweden, Duitsland, Cyprus, Estland, Letland en Litouwen naar Finland reizen, zonder dat ze in afzondering moeten.

Voor België gelden nog wel strenge regels, net zoals voor inwoners van Frankrijk, Italië, Spanje, Oostenrijk, Griekenland en Hongarije. Mensen uit deze landen mogen Finland vanaf 19 september opnieuw binnen, mits ze een negatieve coronatest kunnen voorleggen. Ze moeten dan wel nog in zelfisolatie gaan, ofwel voor 14 dagen ofwel tot een volgende negatieve test.

Finse inwoners die terugkeren uit een land waar er veel besmettingen zijn, hoeven niet langer in quarantaine, op voorwaarde dat ze zich bij terugkeer en 72 uren later laten testen.



