Finland krijgt aanhoudingsbevel voor Catalaanse ex-president Puigdemont die er op bezoek is

24 maart 2018

12u56

Bron: dpa 0 De Finse politie heeft meegedeeld dat ze van de Spaanse autoriteiten een verzoek heeft ontvangen voor de aanhouding van de vroegere Catalaanse leider Carles Puigdemont, die in België in ballingschap leeft en een bezoek brengt aan Finland. De politie zei dat ze het verzoek naar een procureur doorstuurde en dat ze meer informatie van Spanje tracht te bekomen.

Puidgemont was uitgenodigd voor bijeenkomsten donderdag in het Finse parlement en hij gaf gisteren een interview op de universiteit van Helsinki. Parlementslid Mikko Karna zei dat het officiële programma van Puigdemont gisteren afliep en dat hij later vandaag weer zou vertrekken uit Finland.

"Mijns inziens kunnen we hem niet aan Spanje uitleveren", als de separatistische leider opgepakt zou worden in Finland, zei Karna. "Hij heeft geen geweld gepleegd en de aanklacht van rebellie is compleet idioot", vond hij. De klacht houdt verband met de poging van de regio zich van Spanje af te scheuren.