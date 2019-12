Finland benoemt 34-jarige Sanna Marin als jongste premier ooit Redactie/IB

09 december 2019

01u14

Bron: AD, ANP 0 De 34-jarige Sanna Marin staat op het punt de jongste premier van Finland te worden. De huidige minister van Transport en Communicatie is door de Finse sociaaldemocraten, die de vijfpartijencoalitie in het land aanvoeren, gekozen om vanaf volgende week het land te gaan leiden.

Marin zal daarmee Antti Rinne opvolgen, die pas een half jaar minister-president in Helsinki was. Rinne bood het ontslag van zijn regering aan, nadat hij het vertrouwen had verloren van een belangrijke coalitiepartner in zijn kabinet. De Centrum Partij zegde het vertrouwen in hem op vanwege de manier waarop hij was omgegaan met een poststaking van twee weken geleden. Door zijn gebrekkige leiding zou de staking zich hebben uitgebreid naar andere industrieën, waaronder de nationale luchtvaartmaatschappij Finnair.

Vertrouwen terugwinnen

De coalitie, die verder nog bestaat uit de Groenen, de Linkse Alliantie en de Zweedse Volkspartij, heeft eerder laten weten wel samen verder te willen gaan. Ook Marin zei dat ze wil doorgaan met dezelfde vijfpartijencoalitie. Wel denkt zij dat het veel werk zal vergen om het vertrouwen van de Centrum Partij terug te verdienen. Marin, die met 32 tegen 29 stemmen de voorkeur kreeg boven rivaal Antti Lindtman, zei afgelopen dinsdag dat Finland belangrijker was dan individuen. “Daarom moeten we proberen om vertrouwen op te bouwen.’’

Finland is tot het einde van dit jaar voorzitter van de EU. De benoeming van Marin en haar nieuwe regering zal daarom snel goedgekeurd worden, zodat zij Finland kan vertegenwoordigen op de EU-top van 12 en 13 december in Brussel.

De aftredende premier Rinne, een voormalige vakbondsleider, is wel van plan om de voorzitter van de sociaal-democraten te blijven tot een partijcongres volgende zomer.