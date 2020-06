Financiële man achter drugsbaron Ridouan Taghi opgepakt in Dubai Redactie

07 juni 2020

09u14

Bron: AD 0 Drugs Amir Faten M., die banden zou hebben met de Nederlandse drugsbaron Ridouan Taghi, zou in Dubai zijn gearresteerd. Dat melden bronnen aan de Volkskrant. M., die de Deense nationaliteit heeft, werd door Interpol gezocht voor moord en zou de financiële man zijn in de organisatie van het Mocromaffia-kopstuk Ridouan Taghi.

Volgens het mediabureau van Dubai werd M. donderdag gearresteerd toen speciale troepen zijn huis binnenvielen. Amir Faten M. wordt verdacht van betrokkenheid bij de criminele activiteiten van Ridouan T.. Hij zou in 2018 Dubai zijn binnengekomen met een vals paspoort.



Op vrijgegeven beelden is te zien hoe M. gefotografeerd wordt wanneer hij het vuilnis buiten zet. De beelden waren het gevolg van een wekenlange operatie waarbij uiteindelijk de aanwezigheid en identiteit van M. vastgesteld kon worden.

In de vroege ochtend van 3 juni viel een speciale eenheid het huis van M. binnen, werd hij in de boeien geslagen en kreeg vervolgens een mondkapje op. Het leek er kalm aan toe te gaan, maar het is onduidelijk of M. probeerde te vluchten. Op het moment zou M. worden ondervraagd en is het de bedoeling dat hij zo snel mogelijk wordt overgedragen aan de juiste autoriteiten.

Liquidaties

De autoriteiten in Dubai maakten zijn arrestatie op Twitter wereldkundig en noemden M. ‘de leider van een van de meest gevaarlijke internationale misdaadorganisaties’. Toen hij nog in Europa was hebben Spaanse autoriteiten geprobeerd hem op te pakken, maar zonder succes. Ook andere autoriteiten deden een poging, maar wisten hem niet te arresteren.

Ook Ridouan Taghi werd op 16 december 2019 opgepakt in Dubai. Drie dagen later werd hij als ongewenste vreemdeling het land uitgezet en overgebracht naar Nederland. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een aantal liquidaties en staat momenteel terecht in het Marengo-proces.

In a sting operation, #Dubai’s security officials arrested Amir Faten Mekky, a Danish national, on the evening of Wednesday 3 June 2020. Mekky is the leader of one of the most dangerous international crime rings. pic.twitter.com/98lHlyWBqH Dubai Media Office(@ DXBMediaOffice) link

