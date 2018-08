Financieel geschil brengt Eurovisiesongfestival 2019 in gevaar AV

13 augustus 2018

13u50

Bron: BELGA 0 Het Eurovisiesongfestival vindt volgend jaar normaal plaats in Israël. Nu komt de liedjeswedstrijd in het gedrang door een financieel geschil tussen de televisiezender Kan, die voor de uitzending bevoegd is, en de Israëlische regering.

Beide partijen zijn het oneens wie de kosten voor het nakende eurovisiesongfestival moet dragen. "We wachten nog steeds op een antwoord van de regering", zei een woordvoerdster van Kan vandaag. "Dinsdag is onze deadline".

Morgen moet er een bedrag van twaalf miljoen euro als garantie gestort worden naar de organisator van het evenement, de European Broadcasting Union (EBU). Als dat geld niet wordt gestort, zal het Eurovisie 2019 niet in Israël kunnen plaatsvinden. "Geen geld, geen songfestival in Israël", luidt de duidelijke verklaring in een schrijven van Kan aan premier Benjamin Netanyahu, aldus de woordvoerster. De kosten voor het evenement bedragen in totaal rond de 24 miljoen euro.

De regering argumenteert van haar kant dat Kan het bedrag uit zijn budget moet halen of een lening aangaan. Dat weigert Kan te doen. Het budget is uitgeput, zei de woordvoerster van de televisiezender. Een zegsman van Netanyahu wilde niets kwijt over het probleem. Ook de EBU wilde zich voorlopig niet uiten over het onderwerp.

In mei won de Israëlische Netta met haar liedje 'Toy' het Eurovisiesongfestival in Portugal. Daarom wordt festival volgend jaar normaal in Israël gehouden. Of de liedjeswedstrijd effectief zal doorgaan in Israël blijft nog onduidelijk.