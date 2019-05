Filmmakers zetten opnames stop uit protest tegen strenge abortuswet in Georgia ADN

22 mei 2019

08u41

Bron: Belga 0 Verschillende filmmakers hebben hun opnames in Georgia stopgezet uit protest tegen de strenge abortuswet in de Amerikaanse staat. Actrices en schrijfsters Kristen Wiig en Annie Mumolo ("Bridesmaids") besloten om hun geplande komedie ‘Barb and Star Go to Vista Del Mar’ niet in Georgia te draaien. Dat meldt het Amerikaanse blad Variety. Ook televisieregisseur Reed Morano (‘The Handmaids's Tale’) maakte op haar beurt bekend geen scènes voor haar thrillerreeks ‘The Power’ te zullen opnemen in de staat.

"Het voelt verkeerd aan om de show daar te produceren en belastingvoordelen te aanvaarden van een staat die een dermate streng abortusbeleid voert", verklaarde Morano op Instagram.

De Republikeinse gouverneur van Georgia tekende onlangs een nieuwe wet, die abortus verbiedt van zodra er bij het embryo een hartslag wordt waargenomen, wat al mogelijk is vanaf de zesde week van de zwangerschap. De zogenaamde "Heartbeat Bill" voorziet uitzonderingen om medische redenen. Voor de slachtoffers van verkrachting of incest worden geen uitzonderingen toegestaan.

Georgia is de laatste jaren uitgegroeid tot een erg populaire plaats voor televisie- en filmopnames dankzij vele belastingvoordelen en andere lokmiddelen. In de Amerikaanse staat werden onder andere films en series gedraaid als ‘Baby Driver’, ‘Ant-Man’ en ‘Stranger Things’.

Gisteren werd overigens in verschillende Amerikaanse steden, waaronder Washington, gedemonstreerd tegen nieuwe en strenge abortuswetten die recent in diverse staten werden ingevoerd. Vooral Alabama gaat erg ver door alle abortussen te verbieden (tenzij het leven van de moeder in gevaar is), maar ook Mississippi, Ohio en Kentucky voerden een strikt beleid in.