Filmfestival van Venetië vindt wel degelijk plaats in september AH

20 april 2020

16u21

Bron: Belga 0 Het filmfestival van Venetië vindt dit jaar wel degelijk plaats, van 2 tot en met 12 september. Dat heeft de Biënnale van Venetië, de instelling die het oudste filmfestival ter wereld overkoepelt maandag bevestigd. De Mostra is aan haar 77ste editie toe.

Het filmfestival houdt dus vast aan een planning in september, ondanks de pandemie van het coronavirus, waardoor het wereldwijd regent aan afgelastingen in festivallandschap.

Samenwerking met Cannes?

Mogelijk komt er nog een samenwerking met het filmfestival van Cannes, maar daarover is nog niks concreet. Bedoeling was dat festival uit te stellen tot eind juni-begin juli, maar het verbod op grote evenementen tot zeker midden juli in Frankrijk heeft ertoe geleid dat de organisatoren ook daar een kruis over mochten maken.

Lees ook: Filmfestival Cannes gaat niet door in gebruikelijke vorm