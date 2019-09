Exclusief voor abonnees

Filmer monstertruckdrama in Nederland: “Mensen noemden me een gevoelloze lul, een sensatiezoeker”

Lucien Baard

28 september 2019

09u50

Bron: AD

0

Gert ten Thije was de eerste die, exact vijf jaar geleden, het dodelijke drama met de monstertruck in het Nederlandse Haaksbergen filmde en online zette. In no time ging zijn video de wereld over. Er is nog elke dag spijt.