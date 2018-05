Film te beledigend voor moslims: YouTube maand lang verboden in Egypte SVM

26 mei 2018

17u04

Bron: ANP 0 YouTube wordt een maand lang verboden in Egypte. Dat heeft een rechter in beroep beslist. De beslissing komt er omdat op de videosite een film te zien was die voor moslims beledigend zou zijn. De Egyptische telecomautoriteiten moeten er nu voor zorgen dat YouTube geblokkeerd wordt. Wanneer het vonnis effectief uitgevoerd zal worden, is nog niet bekend.

'Innocence of Muslims' werd in de Verenigde Staten gemaakt en veroorzaakte eerder al veel ophef in moslimlanden. In de film wordt de profeet Mohammed afgeschilderd als een idioot met een seksuele afwijking. Voor moslims is dat godslastering.

Een lagere rechtbank had in 2013 al bevolen om de toegang tot YouTube een maand lang te blokkeren. De Egyptische telecomautoriteiten waren tegen die uitspraak in beroep gegaan. "Als dat gebeurt, zou ook Google ontwricht raken. En dat zou dan weer slecht zijn voor de economie", luidde de uitleg. YouTube is immers ook een dochteronderneming van de populaire zoekmachine.