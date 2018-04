Filipijnse werkster dood teruggevonden in koelkast Koeweit: koppel ter dood veroordeeld TT

01 april 2018

14u50

Bron: ANP 1 Een rechtbank in Koeweit heeft een Libanese man en zijn Syrische vrouw bij verstek ter dood veroordeeld voor de moord op hun Filipijnse hulp in de huishouding. Kranten in de Golfstaat melden dat het meisje door haar werkgevers was vermoord en daarna in de vriezer was gestopt. Het stel woonde toen in Koeweit.

Pas een jaar later werd de moord ontdekt. Vorige maand meldden Libanese media dat de man naar Libanon is uitgeweken en mogelijk in eigen land wordt berecht. Zijn vrouw is voortvluchtig. Het is niet bekend waar zij verblijft, aldus de site Arab News.

Vorige maand riep de Filipijnse president Rodrigo Duterte alle Filipijnse werknemers terug naar de Filipijnen na de vondst van de de vrouw in de vriezer. Daarna sloten Koeweit en de Filipijnen een akkoord over betere arbeidsomstandigheden voor personeel uit het Aziatische land dat in de Golfstaat werkt.

In Koeweit werken ongeveer 250.000 Filipijnen. Het zijn vooral vrouwen die als hulp in de huishouding actief zijn.

