Filipijnse vulkaan Taal spuwt nu ook lava uit, vrees voor "gevaarlijke uitbarsting" die honderdduizenden mensen kan treffen TT

13 januari 2020

06u13

Bron: ANP 6 De vulkaan Taal, die op ongeveer 60 kilometer ten zuiden van de Filipijnse hoofdstad Manilla ligt, is vandaag uitgebarsten en spuwt lava. Eerder had de vulkaan al een gigantische kolom van as en rook van 15 km hoog uitgestoten. Minstens 10.000 mensen hebben hun toevlucht gezocht tot evacuatiecentra, terwijl honderden internationale vluchten zijn geannuleerd uit angst voor een dreigende explosieve uitbarsting.

Huizen en straten in de wijde omgeving zijn bedekt met een laag as. Er zijn nog geen berichten over mogelijke slachtoffers, maar het Filipijnse instituut voor vulkanologie en seismologie waarschuwt voor een “gevaarlijke uitbarsting” die honderdduizenden mensen kan treffen.

Scholen in het vulkaangebied, overheidsgebouwen en de Filipijnse effectenbeurs bleven vandaag uit voorzorg gesloten. Mogelijk zullen uiteindelijk zowat 200.000 inwoners voor het natuurgeweld moeten vluchten. Op de internationale luchthaven van Manilla zijn er “tot nader order” geen vluchten meer, liet de minister van Transport eerder weten.

Het alarmniveau voor de vulkaan is opgetrokken naar niveau vier, het op een na hoogste niveau. Dat wil zeggen dat er mogelijk de “komende uren of dagen een explosieve uitbarsting” komt. Afgelopen nacht registreerde het instituut naar eigen zeggen minstens 75 vulkanische aardbevingen.

De Taal wordt gezien als een van de gevaarlijkste vulkanen van Zuidoost-Azië. Tot op heden zijn 35 uitbarstingen bekend, die hebben geleid tot meerdere dodelijke slachtoffers. Tegelijkertijd is hij een populaire toeristische bestemming wegens zijn schilderachtige kratermeer. Hij is de enige vulkaan ter wereld die gelegen is op een eiland in een meer. De laatste grote uitbarsting was in oktober 1977 en de dodelijkste eruptie was in 1911. Toen kwamen meer dan 1.300 mensen om het leven.