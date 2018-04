Filipijnse vissers brengen miljoenen euro's aan cocaïne naar politie ADN

17 april 2018

18u12

Bron: Belga 0 Filipijnse vissers hebben tijdens het vissen cocaïne ter waarde van 168 miljoen pesos (zo'n 2,6 miljoen euro) gevonden in een plastic container. De eerlijke vinders stapten met hun buit naar de politie.

De vissers vonden de container voor de kust van de provincie Camarines Norte. Ze brachten de vangst mee terug naar de nabijgelegen provincie Quezon, waarna ze naar de politie stapten.

Binnenin bleken 27 pakken met één kilogram cocaïne te zitten. Toen de politie op de plaats van de vondst ging kijken, vonden ze nog een pakket van een kilogram. Het is niet de eerste keer dat er drugs gevonden worden in zee. De overheid denkt dan ook dat drugskartels hun goederen vervoeren via de kust.

De Filipijnse president Rodrigo Duterte voert sinds zijn aantreden in 2016 een meedogenloze strijd tegen illegale drugs. Al meer dan 4.200 drugsverdachten zijn sindsdien gedood. Ngo's denken dat het werkelijke aantal veel hoger ligt, tussen 12.000 en 13.000. Daarbij zouden ook mensen zijn die door huurmoordenaars gedood zijn. Het Internationaal Strafhof heeft een vooronderzoek geopend naar het antidrugsbeleid van Duterte.