Filipijnse reddingswerkers zoeken vandaag verder naar vermisten na tyfoon TTR

19 september 2018

11u35

Bron: Belga 0 In de Filipijnen wordt vandaag verder gezocht naar de tientallen mensen die vermist zijn na de doortocht van tyfoon Mangkhut. Tot nu toe werden 81 doden geteld, maar dat aantal zal vermoedelijk nog oplopen. Mangkhut trok zaterdag over het noorden van de Filipijnen, en liet er een spoor van vernieling na. Huizen werden verwoest en landbouwgronden overstroomden.

In het mijnstadje Itogon vond een enorme aardverschuiving plaats, en reddingswerkers vinden nog altijd slachtoffers terug in de modder. "Volgens de lijst worden 59 mensen nog altijd vermist in Otogon", zei Ricardo Jalad van de civiele bescherming. "Als we die bij degenen die al gevonden werden tellen, zal het dodental mogelijk de 100 overschrijden."

De Internationale Federatie van Rode Kruis- en Rode Halve Maanverenigingen (IFRC) en het Filipijnse Rode Kruis hebben een internationale noodoproep gelanceerd. Met het geld dat ze daarmee willen inzamelen willen ze 100.000 mensen een jaar lang bijstaan.

De Filipijnen worden elk jaar door een twintigtal tyfonen getroffen, wat de armoede in het land nog verergert.

De tyfoon is de krachtigste storm die de wereld sinds begin dit jaar kende. In het zuiden van China doodde hij vier mensen, en moesten miljoenen mensen geëvacueerd worden. In Hong Kong richtte Mangkhut grote materiële schade aan. Wegen raakten beschadigd, bomen werden uitgerukt en wolkenkrabbers wankelden uren door de wind.