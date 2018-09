Filipijnse president wil opponent achter de tralies TTR

04 september 2018

10u46

Bron: ANP 0 De Filipijnse president Rodrigo Duterte heeft de arrestatie bevolen van een van zijn belangrijkste criticasters die betrokken was bij een couppoging ongeveer vijftien jaar geleden. Het gaat om senator Antonio Trillanes.

Trillanes heeft Duterte beschuldigd van het verstoppen van geld en heeft de petitie gesteund waarmee het Internationaal Strafhof in Den Haag (ICC) wordt gevraagd Duterte te vervolgen.

De Filipijnse senator kreeg in 2010 amnestie voor zijn deelname aan de couppoging. In een decreet dat in lokale media werd gepubliceerd staat dat deze amnestie nu is ingetrokken. Trillanes noemde dat "dom". Hij verklaarde dat hij zich niet tegen arrestatie zal verzetten.