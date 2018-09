Filipijnse president wil één van zijn belangrijkste politieke tegenstanders achter de tralies TTR ADN

04 september 2018

10u46

Bron: ANP, Belga 0 De Filipijnse president Rodrigo Duterte heeft de arrestatie bevolen van één van zijn belangrijkste tegenstanders in het parlement. Het gaat om senator Antonio Trillanes. Het is al de tweede senator die dreigt achter tralies terecht te komen.

Trillanes houdt zich momenteel op in de Senaat, om zijn arrestatie te vermijden. Hij is één van Duterte's felste critici. Zo heeft hij de controversiële president al verschillende keren openlijk op de vingers getikt voor zijn meedogenloze "war on drugs", en beschuldigde hij hem van corruptie. Hij steunde ook de petitie waarmee het Internationaal Strafhof in Den Haag (ICC) wordt gevraagd Duterte te vervolgen.

Duterte richtte zijn pijlen op Trillanes toen hij zijn zoon, Paolo, er openlijk van beschuldigde een grote hoeveelheid methamfetamines het land in te hebben gesmokkeld. Hij vroeg daarop de aanhouding van het parlementslid, officieel omdat de amnestie die hij in 2010 kreeg voor zijn rol in de pogingen tot staatsgreep tegen toenmalig presidente Gloria Arroyo in 2003 en 2007, nietig is verklaard. Trillanes had als jonge marineofficier meegeholpen aan die pogingen, maar kreeg van Duterte's voorganger Benigno Aquino amnestie. Die is door Duterte nu ingetrokken.

De oppositie noemt het aanhoudingsbevel "politiek gemotiveerd", en ziet overeenkomsten met de arrestatie van senatrice Leila de Lima in februari vorig jaar. Ook zij was een grote tegenstander van de president. Trillanes zelf noemt de zaak "een duidelijk voorbeeld van politieke vervolging". "Ik zal niet opgeven", klinkt het. Hij verklaarde dat hij zich niet tegen arrestatie zal verzetten.