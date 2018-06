Filipijnse president Rodrigo Duterte door het stof nadat hij vrouw overtuigt hem op de mond te kussen ADN

04 juni 2018

11u33

Bron: BBC, CNN 0 Volgens de Filipijnse president Rodrigo Duterte zelf was het feit dat hij een overzeese werkster aanmaande hem live op tv te kussen een luchtig grapje. Maar vrouwenrechtenorganisaties zien er de humor niet van in. Het is ook niet de eerste keer dat de omstreden Filipijnse leider door het stof gaat voor ongepast gedrag tegenover vrouwen.

Duterte sprak dit weekend tijdens een officieel driedaags bezoek aan Seoel, Zuid-Korea, Filipijnse overzeese werknemers toe. Op een gegeven moment wilde de Filipijnse leider, bekend om zijn explosieve tirades en bloedige oorlog tegen drugs, zijn meer charmante kant tonen.

Hij nodigde twee Filipijnse vrouwen op het podium uit om een gratis kopie van een boek te krijgen. Maar daar moest wel een zekere genegenheid voor in de plaats komen. De eerste vrouw kreeg een knuffel en een kus op haar wang, maar van de tweede dame - volgens de Filipijnse staatstelevisie een getrouwde vrouw met twee kinderen - wilde de president net dat tikje meer. Uiteindelijk slaagde hij erin de zenuwachtige vrouw, die duidelijk onder de indruk was van haar persoonlijke interactie met de president, te overtuigen hem op de mond te kussen. Het publiek bestaande uit voornamelijk Filipijnse overzeese werkkrachten kon het ongemakkelijke moment wel smaken. Met groot gejuich en applaus tot gevolg. Een 'gimmick' noemde de president het incident zelf.

"Misbruik van autoriteit"

Maar er is veel kritiek. De Filipijnse vrouwenbeweging Gabriela noemt de gedwongen kus in een statement “een walgelijk toneeltje van een hypocriete vrouwenhater”. “Dit is onderdeel van een grotere inspanning om de aandacht af te leiden van echte beleidsissues en zijn tanende populariteit”, zo klinkt het. “Zijn herhaaldelijke machoacties zijn bedoeld als entertainment om de realiteit te bedekken dat zijn populariteit hem door de vingers glipt door de vele buitengerechtelijke drugsmoorden, de belastinghervorming en de grote corruptieschandalen die zijn heerschappij kwellen.” Oppositie-senator Risa Hontiveros beschrijft het incident als een "verachtelijke tentoonspreiding van seksisme en een groot misbruik van autoriteit". Ze beschuldigt Duterte ervan zich te gedragen als een "feodale koning" die denkt dat een president mag doen wat hij maar wenst. Ook op sociale media laten mensen hun walging blijken.

RJ Barrete Ladies and gentlemen, the President of the Republic of the Philippines! Duterte kisses an Overseas Filipino Worker on the lips during his meeting with the Filipino community in Seoul. Don't blame it...

"Verspilling"

Het presidentieel paleis heeft nog niet officieel gereageerd, maar drong er in het verleden op aan dat Duterte, die al geruime tijd een partner heeft met wie hij ook een dochter heeft, wel degelijk “erg begaan is met vrouwenrechten”. Daarbij verwijzend naar beleid rond vrouwenbescherming tegen intimidatie in zijn thuisstad Davao, waar hij lange tijd burgemeester was.

Het is echter niet de eerste keer dat Duterte zich kritiek op de hals haalt van vrouwenrechtenorganisaties. Zo sprak hij tijdens een campagnemoment in april 2016 over de moord en verkrachting van een vrouwelijke Australische missionaris in 1989 in zijn Davao. “Ik was boos dat ze was verkracht”, zei hij toen. “Dat is een ding. Maar ze was zo mooi. De burgemeester had eerst moeten zijn, wat een verspilling.” Zijn kabinet excuseerde zich later voor die opmerking. Eerder dit jaar zei de Filipijnse president dan weer tegen Filipijnse soldaten dat ze vrouwelijke communistische rebellen in de vagina moeten schieten.