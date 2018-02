Filipijnse president: "Schiet vrouwelijke rebellen in hun vagina, dan worden ze waardeloos" SVM

12 februari 2018

17u24

Bron: Belga 0 "Schiet vrouwelijke rebellen in hun vagina, dan worden ze waardeloos." Die 'goedbedoelde raad' gaf de Filipijnse president Rodrigo Duterte vorige woensdag aan zijn soldaten. De controversiële uitspraak levert hem nu bakken kritiek van mensenrechtengroepen op.

Duterte maakte de opmerking tijdens een ontmoeting met 200 voormalige communistische rebellen. Onder hen zaten ook 48 vrouwen, die zich overgegeven hadden.



"Die woorden bevestigen alleen maar het macho-fascistische karakter van de president", reageerde afgevaardigde Emmi De Jesus van de partij Gabriela Women. "Hij is de vleesgeworden vereniging van misogynie en fascisme."

Niet aan proefstuk toe

Mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch merkte op dat Duterte niet aan zijn proefstuk toe is als het over vernederen van vrouwen gaat. "Hij moedigt overheidssoldaten aan seksueel geweld te plegen tijdens een gewapend conflict, dat is een overtreding van de internationale humanitaire wet", klinkt het.

Vorige maand zorgde Duterte voor ophef door te stellen dat hij met plezier 42 maagden wil opofferen om toeristen naar zijn land te lokken. Vorig jaar ging hij 'voor de grap' nog een stap verder: soldaten die de MILF-rebellen op het eiland Mindanao bekampen, mochten van hem drie vrouwen verkrachten. "In dat geval zal ik in jouw plek in de gevangenis gaan zitten. Maar als je met vier van hen trouwt, dan ben je een hoerenzoon en zul je in elkaar geslagen worden."