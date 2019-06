Filipijnse president “genas” van homoseksualiteit door mooie vrouwen ses

03 juni 2019

12u38

Bron: The independent 4 De Filipijnse president Rodrigo Duterte heeft tijdens een evenement gezegd dat mooie vrouwen hem hielpen te “genezen” van homoseksualiteit. De conferentie vond plaats in Tokio, waar hij sprak voor de Filipijnse gemeenschap.

De omstreden president vertelde het publiek hoe hij “opnieuw man werd” nadat hij zijn eerste vrouw Elizabeth Zimmerman ontmoette. De uitspraak was een aanzet om senator Antonio Trillanes, een van zijn scherpste critici, te raken door te stellen dat die homo zou zijn.

Duterte beweerde dat iemand hem had toevertrouwd dat Trillanes wandelt op een manier die doet vermoeden dat hij homo is. “Trillanes en ik lijken op elkaar. Maar ik heb mezelf genezen. Toen ik een relatie begon met Zimmerman, zei ik, dit is het. Ik werd terug man”, vertelde de president nog.



Op het einde van zijn speech nodigde hij vrouwen uit op het podium om hem te kussen. “Maar alleen als je niet getrouwd en meerderjarig bent”, voegde hij er zedig aan toe.

Verkrachting

De Filipijnse leider draagt een hele geschiedenis met zich mee van het gebruiken van homofobe uitspraken om zijn politieke tegenstanders te beledigen. Hoewel hij even een voorstander leek te zijn van gelijke rechten voor LGBTQ, verklaarde hij later toch dat een huwelijk enkel kan tussen man en vrouw.

Dat Duterte de controverse niet schuwt, werd ook in september pijnlijk duidelijk. Toen maakte hij enkele kwetsende opmerkingen over verkrachting. “Zolang er zoveel mooie vrouwen zijn, zullen er altijd verkrachtingen zijn”.