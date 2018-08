Filipijnse president flikt het weer: "Zolang er mooie vrouwen zijn zullen er ook veel verkrachtingen gebeuren" SVM

31 augustus 2018

18u13

Bron: Belga 0 De Filipijnse president Rodrigo Duterte heeft na zijn vrouwonvriendelijke en bagatelliserende opmerkingen over geweld weer bakken kritiek over zich heen gekregen. "Zijn uitspraak dat de schoonheid van vrouwen een reden is voor verkrachting is een zeer gevaarlijke en verwrongen stelling", klinkt het bij de Filipijnse vrouwenrechtengroep Gabriela.

Duterte had gisteren tijdens een toespraak weer een opmerkelijke uitspraak gedaan. "Er werd gezegd dat er in de stad Davao veel verkrachtingszaken zijn. Zolang er veel mooie vrouwen zijn, zullen er ook veel verkrachtingen gebeuren."

Deze vrouwonvriendelijke uitlatingen verhogen het risico voor Filipijnse vrouwen om verkracht te worden, aldus de vrouwenrechtengroep. "Een persoon die massale moordpartijen op onschuldige mensen goedkeurt en plezier haalt uit het neersabelen van vrouwen en verkrachters zelfs verdedigt, is niet geschikt voor het presidentschap."

Presidentieel woordvoerder Harry Roque zei dat de uitspraken niet serieus moeten genomen worden. "Duterte staat bekend om dat soort grappen. Mensen buiten de noordelijke regio Luzon hebben in de regel een ander gevoel voor humor en nemen de zaken niet zo ernstig." Duterte kreeg in het verleden wegens zijn uitlatingen over verkrachtingen al eerder kritiek te slikken.