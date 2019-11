Filipijnse president Duterte verbiedt e-sigaret na dood van tienermeisje ttr

21 november 2019

11u52

De Filipijnen hebben het gebruik en de verkoop van e-sigaretten verboden. President Rodrigo Duterte kondigde het verbod terloops aan tijdens een interview op de televisie.

Iedereen die in de Filipijnen wordt betrapt op het gebruik of het verkopen van het apparaat wordt vanaf nu in de boeien geslagen, zo liet de politie in het land weten. Aanleiding is vermoedelijk een 16-jarig meisje dat met longklachten in het ziekenhuis belandde. Artsen stelden vast dat de klachten samenhingen met het gebruik van de e-sigaret en dat de tiener waarschijnlijk het eerste gemelde geval was in Azië.

In de VS hebben zich het voorbije jaar opvallend veel mensen gemeld met ernstige longproblemen na het gebruiken van de elektronische sigaret. Het gaat om meer dan 2.100 patiënten, zo blijkt uit een onderzoeksrapport van het Center of Disease Control and Prevention, een Amerikaans overheidsinstituut. Er vielen maar liefst 42 doden in 24 verschillende staten. Het instituut raadt bijgevolg af om de producten nog te kopen en te gebruiken.

Niet alleen in Amerika, maar ook in ons land kan de dood van de 18-jarige Raphaël Pauwaert uit Brussel mogelijk gelinkt worden aan de e-sigaret. De jongeman kreeg eind september plots last van een vervelende hoest, daarna ging zijn toestand razendsnel achteruit. Hij is mogelijk het eerste dodelijke slachtoffer van de elektronische sigaret in ons land, zo stellen dokters van het Brussels ziekenhuis Sint-Lucas. Het ziekenhuis onderzoekt nu de vloeistoffen die Raphaël rookte.

