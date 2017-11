Filipijnse president Duterte stak op 16-jarige leeftijd iemand dood en is er fier op TT

09u25

Bron: Belga 0 EPA Rodrigo Duterte, de omstreden president van de Filipijnen, heeft in het openbaar toegegeven dat hij toen hij 16 jaar oud was iemand met een mes heeft doodgestoken. Meer zelfs, Duterte was er fier op, zo liet hij verstaan in een speech over zijn oorlog tegen drugs.

Duterte maakte zich in zijn toespraak nog sterk dat hij de speciale VN-rapporteur over de willekeurige executies op de Filipijnen, Agnès Callamard, een "klap" zou verkopen als hij haar zou tegenkomen. De personen die zijn repressiecampagne tegen de drugshandel bekritiseren, zijn "hoerenzonen".

De Filipijnse president sprak in de Vietnamese stad Danang tijdens de jaarlijkse top van de APEC, de top van Aziatische en Pacifische landen. "Toen ik jong was, ging ik de gevangenis binnen en buiten. Ik heb overal gevochten. Op 16 jaar heb ik al iemand gedood, een echte persoon, na een gevecht, met messteken. Gewoon, voor een foute blik. Hoe veel meer nu ik president ben?"

Duterte (72) werd vorig jaar verkozen als president van de Filipijnen na een plechtige belofte de drugstrafiek in zijn land hardhandig een hand toe te roepen. Sinds zijn aantreden heeft de politie officieel 3.967 drugskoeriers gedood. Daarnaast werden door 'onbekenden' nog eens 2.290 personen in drugszaken vermoord. Maar daarbovenop zijn er nog eens duizenden anderen, vaak niet meer dan drugsgebruikers, gedood in nooit opgehelderde omstandigheden.

De president gaf eind vorig jaar al toe dat hij als burgemeester van de stad Davao persoonlijk verdachten heeft doodgeschoten om "een voorbeeld te stellen" voor zijn politiekorps. Hij zou "blij zijn drie miljoen drugsverslaafden" af te kunnen slachten.