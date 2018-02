Filipijnse president Duterte: "Schiet me dood, maar sluit me niet op" kv

09 februari 2018

18u26

Bron: Reuters, Belga 3 De Filipijnse president Rodrigo Duterte laat het naar eigen zeggen niet aan zijn hart komen dat het Internationaal Strafhof in Den Haag (ICC) een vooronderzoek instelt naar zijn 'war on drugs', die al enkele duizenden doden heeft gekost en waarbij hij mogelijk misdaden tegen de menselijkheid heeft begaan. Duterte vroeg zich af of het ICC überhaupt wel jurisdictie heeft in zijn land. Indien nodig, aldus Duterte, trekken de Filipijnen zich uit het ICC terug.

Fatou Bensouda, aanklager van het ICC, deelde gisteren mee dat de in Den Haag gevestigde rechtbank een vooronderzoek had ingesteld om na te gaan of ze inderdaad jurisdictie heeft en of er door Duterte misdaden tegen de menselijkheid werden begaan.

Ik wil dat je me schuldig bevindt, doe maar. Het zij zo. Vind een land waar ze mensen doden met het vuurpeloton en ik sta paraat. Rodrigo Duterte

Vuurpeloton

"Ik zou om het zeldzame privilege willen vragen om met je te spreken. Alleen wij twee in de kamer," zo richtte Duterte zich vandaag tijdens een persconferentie aan Bensouda. "Ik verwelkom je. Ik wil dat je me schuldig bevindt, doe maar. Het zij zo. Vind een land waar ze mensen doden met het vuurpeloton en ik sta paraat. Maar er het is niet nodig om me in een mallemolen van processen en processen te trekken. Doe maar en zet je onderzoek verder. Bevind me schuldig, natuurlijk. Dat kan je."

De voorbije jaren werden naar schatting al 4000 Filipijnen gedood door de politie tijdens Dutertes campagne tegen drugs. De internationale gemeenschap maakt zich echter zorgen om zijn harde aanpak. Mensenrechtenorganisaties vrezen dat de dodentol bovendien nog een stuk hoger ligt en beschuldigen de politie van systematische doofpotoperaties en executies. Zowel de politie als de overheid ontkennen dat.

Jurisdictie?

Het vooronderzoek is de eerste formele stap die de openbare aanklager van het ICC neemt om te kijken of een situatie in een bepaalde lidstaat uiteindelijk tot een echte aanklacht kan leiden. Het proces kan jaren duren.

Een centrale vraag is echter of het Hof jurisdictie heeft, aangezien het enkel misdrijven kan vervolgen wanneer een lidstaat dat niet zelf doet. Dutertes advocaat deelde vandaag mee dat er verschillende zaken tegen zijn drugscampagne liepen voor de rechtbanken en dat een onderzoek van de senaat geen overtredingen aan het licht had gebracht.

Huurmoordenaars

Een advocaat en twee parlementsleden uit de Filipijnen hadden een klacht ingediend bij het ICC. Het Hof werd ook op de hoogte gebracht van twee bekentenissen van zelfverklaarde huurmoordenaars die beweren dat ze moorden uitvoerden in opdracht van Duterte toen hij burgemeester was van Davao City. Volgens de klacht gelden openbare uitspraken van Duterte ook als bevelen om te schieten en te doden.

Eerder vandaag had een woordvoerder van de president met stelligheid verkondigd dat het niet verder dan een vooronderzoek zal komen in de ICC-zaak tegen Duterte. Volgens de Filipijnse president heeft het ICC waarschijnlijk geen jurisdictie in zijn land, omdat de toetreding van de Filipijnen tot het ICC in 2011 nooit werd bekendgemaakt in de officiële krant van het land, waardoor het niet wettig zou zijn.

Wat zijn buitengerechtelijke moorden? Het is nergens gedefinieerd. Rodrigo Duterte

Duterte reageert ook woest op de beschuldiging van de "buitengerechtelijke moorden" tijdens zijn campagne. "Wat zijn buitengerechtelijke moorden?" zei hij. "Er is geen provisie voor buitengerechtelijke moorden, het is nergens gedefinieerd."