Filipijnse president Duterte: “Katholieke bisschoppen kunnen beter gedood worden” ttr

05 december 2018

18u56

Bron: belga 0 De Filipijnse president Rodrigo Duterte heeft de katholieke bisschoppen in zijn land als nutteloos bestempeld. “Zonder God had ik het in het leven niets bereikt”, zei Duterte in Manila. "Maar bisschoppen kunnen beter gedood worden. Ze zijn nutteloos, het zijn domkoppen. Ze kunnen alleen maar kritiek spuien".

Zijn eigen God bezit veel gezond verstand, zei de 73-jarige staatsleider. Maar de God van de Katholieke Kerk is “dom”. Hij benadrukte evenwel dat hij nooit gezegd heeft dat hij atheïst is. Het presidentschap is volgens hem een geschenk van God.

Duterte heeft in verband met beschuldigingen van corruptie en seksueel misbruik tegen geestelijken herhaaldelijk katholieke priesters en bisschoppen de huid vol gescholden. Hij zegt dat hij tijdens zijn schooltijd in Davao City werd misbruikt. Met een aandeel van 80 procent katholieken zijn de Filipijnen het grootste katholieke land in Azië.