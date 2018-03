Filipijnse president Duterte heeft nood aan "psychiatrisch onderzoek", volgens VN kg

09 maart 2018

12u13

Bron: Belga 0 De beruchte Filipijnse president Rodrigo Duterte heeft nood aan een "psychiatrisch onderzoek". Dat heeft de Hoge VN-commissaris voor de Mensenrechten vrijdag gezegd nadat het staatshoofd rapporteurs van de volkerenorganisatie veelvuldig beledigde.

VN-Commissaris voor Mensenrechten Zeid Ra'ad al-Hoessein stelt dat Duterte beter een afspraak bij de psychiater inboekt. "Je zou gaan denken dat de president van de Filipijnen zich aan een psychiatrisch onderzoek zou moeten onderwerpen", zei hij op een persconferentie.

Aanleiding is de verbale agressie aan het adres van de VN-medewerkers. Vooral VN-rapporteur Agnes Callamard is het zwarte schaap van het Filipijnse staatshoofd. Hij noemde haar onder andere de "dunne, die ondervoed is en niet eet", en raadde haar aan om niet met hem te sollen, volgens de lokale krant The Manila Times.

Vorige maand werd VN-rapporteur Victoria Tauli-Corpuz door de Filipijnse overheid bovendien opgenomen in een lijst van "communistische terroristen". De mensen op de lijst worden beschuldigd van "daden van terreur". Dat meldt The Guardian. Volgens Zeid kunnen de beledigingen "niet onbeantwoord blijven".

Controverse

Zeid en andere hooggeplaatsten bij de VN inzake mensenrechten hebben geregeld kritiek op de controversiële strijd die Duterte tegen drugs voert. De Filipijnse politie heeft ruim 4.100 drugsverdachten om het leven gebracht, en mensenrechtenorganisaties schatten dat meer dan 8.000 anderen vermoord zijn.