Filipijnse president Duterte heeft geen kanker

09 oktober 2018

06u44

Bron: ANP 0 President Rodrigo Duterte van de Filipijnen heeft geen kanker. Dat blijkt uit onderzoeken die hij heeft ondergaan in een privékliniek, heeft de minister van Binnenlandse Zaken laten weten.

"Hij heeft ons laten weten dat de resultaten van de test van monsters uit zijn darmen negatief waren", zei minister Eduardo Ano. Duterte maakte het nieuws bekend tijdens een zitting van het kabinet.

De 73-jarige president maakte zich vorige week grote zorgen over zijn gezondheid. Duterte hield er sterk rekening mee dat hij kanker of een andere ernstige ziekte had en zei dat hij niet van plan was om als staatshoofd aan te blijven als dat inderdaad het geval bleek te zijn.