Filipijnse president Duterte bereid om Spoetnikvaccin van Rusland te testen

12 augustus 2020

14u13

Bron: Belga 0 De Filipijnse president Rodrigo Duterte heeft ermee ingestemd om als proefkonijn te dienen en te worden ingeënt met het nieuwe Russische Spoetnikvaccin tegen het coronavirus . Dat heeft zijn woordvoerder woensdag gezegd.

De aankondiging komt een dag nadat de Russische president Vladimir Poetin de ontwikkeling door zijn land aankondigde van het “eerste” vaccin tegen Covid-19 dat “blijvende immuniteit” biedt.

Veel westerse wetenschappers hebben echter scepsis geuit over hoe snel dit vaccin zou zijn ontwikkeld. De Wereldgezondheidsorganisatie reageert voorzichtig en herinnert eraan dat de prekwalificatie en goedkeuring van een vaccin via rigoureuze procedures moet verlopen.

Deze waarschuwingen weerhouden Duterte er echter niet van om als vrijwilliger deel te nemen aan de door Rusland voorgestelde klinische onderzoeken.

President Poetin bevestigde dat een van zijn dochters was ingeënt met het vaccin genaamd ‘Spoetnik V’ (V voor vaccin), verwijzend naar de vroegere Russische politiek-wetenschappelijke overwinning door als eerste land ter wereld een satelliet in een baan om de aarde te brengen in het midden van de Koude Oorlog.

“Goed voor de mensheid”

De Filippijnse president sprak zijn grote vertrouwen uit in de inspanningen van Rusland om de pandemie te beëindigen. “Ik geloof dat het vaccin dat je hebt geproduceerd echt goed is voor de mensheid”, zei Duterte in zijn lof aan de Russische president. “Ik zal de eerste zijn die wordt getest.”

Duterte-woordvoerder Harry Roque zei woensdag dat de president - bekend van zijn controversiële uitstapjes - geen grapje maakte. “Hij is oud. Hij kan zijn leven opofferen voor het Filippijnse volk”, zei Roque.

Een technisch team van de Filippijnse regering heeft een ontmoeting gehad met functionarissen van het Nikolai Gamaleja Centrum voor Epidemiologie en Microbiologie om de reikwijdte en protocollen te bespreken voor klinische onderzoeken die in de Filipijnen moeten worden uitgevoerd, zei staatssecretaris Maria Rosario Vergeire van Volksgezondheid.

107 miljoen inwoners

Het land met ongeveer 107 miljoen inwoners blijft vechten tegen de coronavirus-epidemie die al meer dan 143.000 mensen heeft besmet en meer dan 2.400 heeft gedood. De Filipijnen zijn na Indonesië het zwaarst getroffen land in Zuidoost-Azië. Vorige week kregen meer dan 27 miljoen mensen het bevel om in lockdown te blijven in hun huizen, ook in Manilla en gebieden in de buurt van de hoofdstad.

