Filipijnse president Duterte beledigt (opnieuw) katholieken: “God is stom”



IB

24 juni 2018

07u25

Bron: Newshub 0 De president van de Filipijnen, Rodrigo Duterte, heeft controverse veroorzaakt door de god die door de katholieken wordt aanbeden, ‘stom’ te noemen. Een grote meerderheid van 86 procent van zijn bevolking hangt het katholieke geloof aan.

Tijdens een top in Davao haalde Duterte het Bijbelverhaal van Adam en Eva aan, die hun onschuld verliezen wanneer ze, verleid door de slang, fruit van de verboden ‘boom der kennis eten’ waarna God hen verbant uit het paradijs. “Adam at de vrucht van kennis en toen werd kwaadaardigheid geboren", zei hij. "Wie is deze stomme God?”, klonk het niet al te fijnzinnig.

Over de erfzonde zei hij, opnieuw verwijzend naar de katholieke god, dat “die hoerenzoon stom is, als dat het geval is: dat waren je vader en je moeder, je was zelf nog niet geboren maar nu ben je belast met de erfzonde. Wat voor religie is dat? Dat kan ik niet accepteren.”

"Wel spiritueel"

Duterte liet aan zijn publiek weten wel degelijk spiritueel ingesteld te zijn, maar dat hij geen georganiseerde religie volgt. “Ik geloof dat er een universele ‘geest’ is, maar ik kan die niet voorstellen als menselijk. Maar ik geloof echt, ik geloof en heb vertrouwen, maar ik geloof niet in religie”, aldus Duterte.

Het is niet de eerste keer dat de president zich kritisch uitlaat over het katholicisme, het geloof dat maar liefst 86 procent van zijn bevolking aanhangt. In 2016 noemde hij paus Franciscus een “hoerenzoon” toen zijn komst urenlange files veroorzaakte in de hoofdstad Manilla. Later bood hij wel zijn excuses aan het Vaticaan aan voor de grove belediging.

De Filipijnen zijn het enige land in Azië waar het christelijke geloof dominant is.