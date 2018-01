Filipijnse president Duterte bekrachtigt ontslag zoon na beschuldigingen in drugsaffaire LB

13u33

Bron: ANP 0 REUTERS Paolo Duterte wordt wegens zijn betrokkenheid in een drugszaak ontslagen als adjunct-burgemeester van Davao, zo heeft zijn vader en president Rodrigo Duterte vandaag aanvaard. De Filipijnse president Rodrigo Duterte heeft vandaag het ontslag van zijn oudste zoon als adjunct-burgemeester van de stad Davao aanvaard. Paolo Duterte werd genoemd in een zaak van drugssmokkel.

Duterte junior had eind december al aangekondigd dat hij een stap terug zou zetten wegens "ongelukkige gebeurtenissen" in zijn persoonlijke leven en imagoschade. De presidentszoon wordt ervan verdacht betrokken te zijn bij de smokkel van methamfetamines ter waarde van 106 miljoen euro. Volgens een woordvoerder van de president heeft Rodrigo Duterte het ontslag van zijn zoon aanvaard.

Tatoeage van Chinees drugskartel

In de media had vader Duterte vorige maand nog zijn beklag gemaakt over de "oneerlijke" aanvallen op zijn zoon. De zaak is extra pijnlijk omdat de president wereldwijd berucht is om zijn bloedige strijd tegen drugs.

In september was zoon Paolo Duterte nog door de senaat verhoord over zijn mogelijk lidmaatschap van een drugskartel, dat er via banden met de douane in slaagde om grote hoeveelheden crystal meth het land binnen te smokkelen. Hij ontkende toen de beschuldigingen. Maar toen de senatoren vroegen of hij al dan niet een tatoeage van het Chinese drugskartel op zijn rug had staan, weigerde hij om zijn rug te laten zien.

EPA President Rodrigo Duterte.