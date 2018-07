Filipijnse president Duterte: "Als iemand bestaan van God kan bewijzen, treed ik af" jv

07 juli 2018

09u29

Bron: New York Post 0 De Filipijnse president Rodrigo Duterte heeft nog maar eens uitgehaald naar de katholieken, die in zijn land de overgrote meerderheid vormen . Duterte zei dat hij zou opstappen als iemand kan bewijzen dat God bestaat. Eerder had hij God al "stom" genoemd.

Nee, tussen Duterte en de katholieke kerk lijkt het niet meteen goed te komen. Gisteravond nam hij nog maar eens enkele belangrijke overtuigingen van het christelijke geloof op de korrel. Zo had de Filipijnse president het over de erfzonde. Hij zei dat zelfs baby's ermee bezoedeld zijn en dat ze alleen kan weggenomen worden door het doopsel in een kerk tegen een vergoeding. "Waar is hier de logica van God?"

De 73-jarige president zei dat als er "ook maar één getuige" was die met een foto of een selfie kan bewijzen dat een mens "met God kon praten en hem kon zien", hij meteen zou aftreden.