Filipijnse journaliste veroordeeld wegens smaad: “Gevaarlijke precedent” IB

15 juni 2020

03u23

Bron: ANP 0 De Filipijnse journaliste Maria Ressa, hoofd van de nieuwssite Rappler, is vandaag schuldig bevonden aan smaad. Persvrijheidsorganisaties zijn van mening dat de rechtszaak gericht was op het tot zwijgen brengen van Ressa vanwege haar kritiek op het beleid van de Filipijnse president Rodrigo Duterte.

Een rechtbank in Manilla veroordeelde Ressa nadat een zakenman haar beschuldigde van smaad wegens het publiceren van een artikel in 2012 dat hem in verband bracht met mensenhandel en drugssmokkel. Ressa werd veroordeeld tot maximaal 6 jaar gevangenisstraf, maar kan op borgtocht vrijkomen en in beroep gaan tegen de uitspraak.

De veroordeling komt "niet onverwacht, maar tegelijkertijd heb ik het gevoel dat we blijven vechten", vertelde Ressa aan journalisten na het vonnis. "We gaan het opnemen tegen elke vorm van aanvallen op de persvrijheid."

lees verder onder de foto:

De online smaadzaak van Ressa "schept een gevaarlijk precedent" en "wordt gezien als schadelijk voor de persvrijheid", zei professor Danilo Arao van de Universiteit van de Filipijnen. Het kan ook een huiveringwekkend effect hebben op gebruikers van sociale media die kritiek hebben op de overheid, voegde hij eraan toe.

De Roosevelt Foundation kende eerder dit jaar een van Four Freedoms Awards toe aan Ressa vanwege haar inzet voor de vrijheid van meningsuiting. Ieder jaar worden deze prijzen toegekend aan mensen en organisaties die zich inzetten voor de idealen waar de Amerikaanse president Franklin Delano Roosevelt voor stond.