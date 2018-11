Filipijnse hoofdstad Manilla krijgt grootste Ikea ooit: winkel wordt 13 voetbalvelden groot avh

20 november 2018

14u00

Bron: Belga 0 De grootste Ikea wereldwijd zal in 2020 de deuren openen in de Filipijnse hoofdstad Manilla. De winkel zal zowat 65.000 vierkante meter groot zijn, zeg maar ongeveer dertien voetbalvelden.

De meubelzaak komt in Mall of Asia, een gigantisch winkelcentrum in de Filipijnse hoofdstad. Ikea trekt omgerekend 116 miljoen euro uit voor de investering. De nieuwe Ikea zal vijf miljoen huishoudens op een uur rijden bedienen.

Er wonen meer dan 105 miljoen mensen op de Filipijnen, met een toenemende middenklasse. De economie is er al dertien kwartalen op rij meer dan zes procent gegroeid, aangevuurd door stijgende uitgaven door de gezinnen.

Ikea zet volop in op Azië. In augustus werd in India de eerste van 25 winkels geopend. Vorige week maakte de Zweedse keten bekend dat de eerste stadswinkel in Tokio in 2020 de deuren opent.

