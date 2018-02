Filipijnse dood aangetroffen in koelkast in Koeweit: president Duterte wil dat landgenoten meteen terugkeren EB

09 februari 2018

17u30

Bron: DPA 3 De Filipijnse president Rodrigo Duterte wil dat Filipijnse arbeiders in Koeweit binnen de 72 uur naar hun vaderland terugkeren. Het controversiële staatshoofd zei dit vandaag nadat een 29-jarige Filipijnse huishoudster dood was aangetroffen - haar lijk was in de koelkast gestopt - in een verlaten appartement in de olierijke Golfstaat.

Duterte zei voorts, het ministerie van Werk de opdracht te hebben gegeven om gratis vluchten van Koeweit-stad naar Manila te voorzien voor Filipino's die op zijn voorstel ingaan. De Filipijnen schortten in januari het ontplooien van landgenoten als arbeiders in Koeweit op wegens een resem "onverklaarbare" overlijdens de voorbije maanden in het olielandje. Vorig jaar overleden 103 Filipino's in Koeweit.

