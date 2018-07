Filipijnse burgemeester wordt voor camera vermoord Arne Adriaenssens

02 juli 2018

15u20

Bron: AlJazeera 0 De burgemeester van de Filipijnse stad Tanauan werd op klaarlichte dag en voor het oog van de camera doodgeschoten. De politicus stond bekend om zijn assertieve drugbeleid.

De Filipijnse stad Tanauan was maandag het decor van de moord op zijn burgemeester Antonio Halili. Tijdens een vlaggenceremonie in zijn stad werd de politicus voor het oog van de camera beschoten. Hij stierf onderweg naar het ziekenhuis.

Waar het schot vandaan kwam, is tot op heden onbekend. Niemand in het publiek zag de schutter waardoor men er vanuit gaat dat de aanval vanop afstand door een scherpschutter werd uitgevoerd. Verder onderzoek moet dit bevestigen. De kogel werd afgeremd door Halili’s telefoon die in zijn binnenzak zat, maar richtte vervolgens alsnog dodelijke verwondingen toe.

Walk of shame

Naar het motief van de schutter is het voorlopig nog gissen. Halili was geen onbeschreven blad. Zo oogstte hij veel tegenwind met zijn drugsbeleid. Twee jaar geleden liet hij enkele verdachten van drugsmisdrijven in een parade over straat lopen. Zelf noemde hij het de “walk of shame”.

Daarnaast werd Halili zelf ook aan drugsmisdrijven gelinkt. Hij zou zijn repressieve drugsbeleid misbruiken om de concurrentie uit de baan te ruimen. Zelf ontkende hij alle betrokkenheid. “Niemand is nog veilig”, zei hij in 2016 aan Reuters. “Of je nu een burgemeester, gouverneur of congreslid bent: één vals politierapport is genoeg om je kapot te maken.”

Philippine Mayor Antonio Halili was fatally shot by a sniper during a weekly flag ceremony at Tanauan's city hall in the Batangas region of the Philippines on Monday. https://t.co/CzY4olYuxg



[Viewers may find this footage distressing] pic.twitter.com/IlNcu8zKYA euronews(@ euronews) link

WATCH: The actual footage of Tanauan City Mayor Antonio Halili's shooting incident.



Halili was declared dead on arrival at CP Reyes Hospital after sustaining a single gunshot wound on his chest.

| Video Courtesy of Nilda Magnaye Lintan pic.twitter.com/SIt79PeUql The Philippine Star(@ PhilippineStar) link

