Filipijnse agenten veroordeeld wegens moord op 17-jarige scholier IB

29 november 2018

07u27

Bron: Reuters, ANP 0 Drie politiemannen op de Filipijnen zijn door een rechtbank veroordeeld tot gevangenisstraffen tot 49 jaar voor de moord op een 17-jarige scholier. Het hof achtte bewezen dat de agenten het slachtoffer moedwillig om het leven hebben gebracht in een steeg in de Filipijnse hoofdstad Manila.

Vandaag oordeelde het regionale hof van Caloocan City in Manila dat de drie agenten schuldig zijn bevonden aan de moord op de 17-jarige Kian Loyd delos Santos. “Een ‘eerst schieten, dan pas nadenken’- mentaliteit kan nooit getolereerd worden in een geciviliseerde maatschappij. Nooit hebben moord of homocide een plek gehad in de wetshandhaving. De openbare orde wordt niet bewaard ten koste van mensenlevens", oordeelde rechter Roldolfo Azucena.

Het is de eerste keer sinds het aantreden van president Rodrigo Duterte dat agenten effectief veroordeeld worden voor het ombrengen van een burger. Duterte heeft meermaals verklaard dat hij niet zou toestaan dat agenten of militairen in de gevangenis zouden belanden wegens het ombrengen van drugsdealers of -gebruikers.

Critici verwijten Duterte dat hij agenten en militairen in feite een ‘license to kill’ gegeven heeft en dat hij hen de hand boven het hoofd houdt. Verwacht werd dan ook dat Duterte zou protesteren tegen het vonnis in de breed in de media uitgemeten zaak van Delos Santos, maar de woordvoerder van de president was opvallend mild. “Dit was moord, er was een intentie tot doden. Dat zou de president nooit toestaan", klonk het.

Heksenjacht

Nadat hij in 2016 aan de macht kwam, begon president Rodrigo Duterte een bloedige heksenjacht op alles en iedereen die iets met drugshandel en -gebruik te maken had en spoorde hij zelfs zijn burgers meermaals aan om moedwillig drugsdealers te doden. In de zestien maanden sinds Duterte zijn ‘war on drugs begon’, zijn al honderden drugsdealers en -gebruikers effectief door burgers om het leven gebracht.

In totaal zijn er al zeker vijfduizend doden gevallen in de drugsoorlog.