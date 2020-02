Filipijnen zeggen militair verbond met VS op HR

11 februari 2020

07u46

De Filipijnen hebben een militair samenwerkingsverband met de Verenigde Staten na 22 jaar opgezegd. President Rodrigo Duterte nam het besluit nadat de VS hem een visum hadden geweigerd vanwege de oorlog tegen drugs van Duterte.

De president kondigde bij zijn aantreden in 2016 al aan dat hij militair niet meer afhankelijk wil zijn van de VS, maar zich meer wil richten op China. “Het is tijd dat we op onszelf gaan vertrouwen”, aldus een woordvoerder van Duterte.

In 1998 werd de dinsdag gestopte overeenkomst tussen beide landen getekend. Amerikaanse militairen kregen een legale status om in de Filipijnen te zijn voor militaire oefeningen en humanitaire hulp.

Volgens Duterte heeft zijn ambtgenoot Donald Trump nog geprobeerd om de overeenkomst te redden. “Ik zei dat ik dat niet wilde”, aldus Duterte in een toespraak.