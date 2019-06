Filipijnen weigeren onderzoek naar mensenrechtenschendingen TT

08 juni 2019

13u03

Bron: Belga 0 Het Filipijnse presidentschap heeft vandaag geweigerd mee te werken aan een onderzoek dat door elf VN-medewerkers was opgezet om mensenrechtenschendingen in het land bloot te leggen. Volgens de Filipijnen gaat het om inmenging in interne zaken.

De VN-medewerkers riepen gisteren de lidstaten van de VN-Mensenrechtenraad op een onderzoek te starten naar ernstige mensenrechtenschendingen in het land. Ze verwezen daarbij naar "het enorme aantal mensen dat door de politie wordt gedood in de zogezegde strijd tegen drugs".

Volgens de cijfers zijn sinds de start van die "oorlog tegen drugs" die drie jaar geleden werd gelanceerd door president Rodrigo Duterte, al zeker 5.300 mensen gedood. Dat cijfer ligt in werkelijkheid waarschijnlijk nog een pak hoger.

"Deze oproep van de VN-experts is niet alleen dwaas, maar ook een onaanvaardbare inmenging in de soevereiniteit van de Filipijnen", zei de woordvoerder van het Filipijnse presidentschap Salvador Panelo in een verklaring.

Hij beschuldigde de VN-medewerkers van "leugenachtige, vooringenomen en absoluut verkeerde informatie".