Filipijnen verplichten dragen mondmaskers

JG

02 april 2020

09u54

Bron: Belga

10

De Filipijnen verplichten inwoners voortaan om hun mond te bedekken in de openbare ruimte, om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Mensen moeten mondkapjes of geïmproviseerde gezichtsbedekking dragen, melden de autoriteiten. De verplichting is van kracht op het hoofdeiland Luzon. Daar woont meer dan de helft van de meer dan 100 miljoen inwoners.