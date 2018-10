Filipijnen verkozen tot lid VN-mensenrechtenraad ondanks reputatie LVA

13 oktober 2018

02u29

Bron: Belga 0 De Filipijnen zijn vrijdag verkozen tot lid van de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties (UNHCR). De verkiezing is omstreden, want het land heeft onder het regime van Rodrigo Duterte geen al te beste reputatie wat mensenrechten betreft.

Ook de toetreding van Bahrein, Bangladesh, Eritrea, Kameroen en Somalië kreeg al kritiek van niet-gouvernementele organisaties zoals Human Rights Watch. België heeft tot eind dit jaar een zitje in de VN-mensenrechtenraad.

De verkiezing van achttien nieuwe leden voor de volgende drie jaar gebeurde vrijdag in New York, door de 193 leden van de Algemene Vergadering. De Mensenrechtenraad telt 47 leden en is gebaseerd in Genève. Het orgaan moet toezien op de naleving van de verdragen voor de mensenrechten.

De Filipijnse president Duterte heeft in zijn oorlog tegen drugs al duizenden mensen laten doden.

Bij de andere leden die vrijdag werden verkozen zijn onder meer Argentinië, Australië, Bulgarije, Burkina Faso, Denemarken, India, Italië, Oostenrijk en Tsjechië.

De Verenigde Staten trokken eerder al hun vertegenwoordiger uit de Mensenrechtenraad terug omdat ze het niet eens zijn met de werking van het orgaan, onder meer ten aanzien van Israël. Ook nu werden de nieuwe benoemingen bekritiseerd door Amerikaans ambassadrice Nikki Haley.