Filipijnen opnieuw opgeschrikt door zware aardbeving

29 oktober 2019

04u57

Bron: Belga

Het eiland Mindanao, in het zuiden van de Filipijnen, is vandaag opnieuw opgeschrikt door een zware aardbeving. De schok had een magnitude van 6,6 op de schaal van Richter. Volgens de autoriteiten raakten verschillende mensen gewond, al is voorlopig niet geweten hoeveel precies. Tal van gebouwen raakten beschadigd.