Filipijnen opnieuw opgeschrikt door zware aardbeving: gebouwen ingestort, meerdere gewonden en minstens 1 dode IB

29 oktober 2019

04u57

Bron: Belga 3 Het eiland Mindanao, in het zuiden van de Filipijnen, is vandaag opnieuw opgeschrikt door een zware aardbeving. De schok had een magnitude van 6,6 op de schaal van Richter. Er zou minstens één persoon zijn omgekomen, ook zouden er verschillende gewonden zijn. Verschillende gebouwen zijn ingestort.

Het epicentrum van de aardbeving die zich om 9.04 uur plaatselijke tijd (2.04 uur Belgische tijd) voordeed, lag ten noordoosten van Tulunan, in de provincie Cotabato. Verschrikte inwoners liepen uit hun kantoren, scholen en ziekenhuizen en vluchtten de straat op. Gevaar voor een tsunami was er niet.

Het dodelijke slachtoffer is een 15-jarige student die in Magsaysay, in de provincie Davao Del Sur, aan het hoofd werd geraakt door vallend puin. Andere studenten raakten gewond toen ze in een school in Casuga hun klassen verlieten.

De beving komt er amper twee weken nadat bij een eerdere aardbeving met een kracht van 6,3 in dezelfde streek zeven doden en 215 gewonden vielen.

De Filipijnen bevinden zich op de zogenaamde Pacifische Ring van Vuur, die bekendstaat om zijn regelmatige aardbevingen en vulkaanuitbarstingen.