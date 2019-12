Filipijnen opgeschrikt door sterke aardbeving: minstens vier doden, onder wie 6-jarig meisje TVC ADN

15 december 2019

08u26

Bron: Belga, Reuters 4 Het eiland Mindanao, in het zuiden van de Filipijnen, is vandaag getroffen door een aardbeving met een magnitude van 6,8. Dat meldt het Amerikaanse geologisch instituut (USGS). Er is sprake van minstens vier doden en tientallen gewonden.

Het epicentrum lag op enkele tientallen kilometers van het zuiden van Davao, de grootste stad van het eiland, zegt de USGS. Het instituut acht het weinig waarschijnlijk dat de aardbeving een tsunami zal veroorzaken. Volgens het Filipijnse instituut voor aardbevingen en vulkaanuitbarstingen (Phivolcs) had de beving een magnitude van 6.9. Na de eerste schok volgenden nog verschillende lichtere naschokken.

Doden en gewonden

Lokale media melden dat inwoners in paniek uit winkelcentra en markten vluchtten. Intussen zijn er meldingen van tientallen gewonden, onder meer in Magsaysay. Volgens de politie en brandweer stortte in Padada een supermarkt van drie verdieping hoog in: hier kwamen al minstens drie minstens mensen om het leven. Zes mensen werden er bevrijd, maar anderen bevinden zich nog onder het puin. Om hoeveel mensen het gaat is niet geweten. Op Twitter circuleren foto’s van gebouwen met veel schade.



De burgemeester van het nabije Matanao, Vincent Fernandez, meldt dat in zijn stad een zesjarig meisje overleden. Ze raakte bedolven toen een muur van haar huis instortte.

Pacifische Ring van Vuur

De Filipijnen krijgen regelmatig af te rekenen met aardbevingen. Ze bevinden zich op de zogenaamde Pacifische Ring van Vuur, die bekendstaat om zijn regelmatige aardbevingen en vulkaanuitbarstingen. Zowat 90 procent van alle aardbevingen vindt in deze regio plaats.

Mindanao, het tweede eiland van de Filipijnen, werd in oktober nog getroffen door een reeks aardbevingen. Daarbij kwamen tientallen mensen om het leven en raakten tal van gebouwen beschadigd.