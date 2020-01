Filipijnen bereiden evacuatie uit Midden-Oosten voor: “We verkeren echt in groot gevaar” SVM

06 januari 2020

11u47

Bron: ANP 4 De Filipijnse president treft voorbereidingen om landgenoten te evacueren als vijandigheden uitbreken in het Midden-Oosten. "Ik ben nerveus. Iran lijkt vastberaden om een vergeldingsactie uit te voeren en dat gaat volgens mij ook gebeuren. Het is een kwestie van tijd", stelde Rodrigo Duterte in een toespraak.

Veel inwoners van de Filipijnen reizen naar het Midden-Oosten om daar te gaan werken. Er bevinden zich volgens officiële cijfers ongeveer 6.000 Filipijnse burgers in Irak en 1.600 in Iran. De spanning is daar flink opgelopen sinds de dood van de machtige Iraanse generaal Qassem Soleimani. Hij kwam om bij een Amerikaanse droneaanval.

"Wij, inwoners van de Filipijnen, verkeren echt in groot gevaar", aldus Duterte. Hij wil dat het leger klaar staat om mensen weg te halen uit het Midden-Oosten. Daarnaast overweegt hij ook om het Congres bijeen te roepen voor een speciale sessie, zodat de nodige financiële middelen beschikbaar zijn als inwoners in een noodsituatie gerepatrieerd moeten worden.