Filip voert charmeoffensief in India 20u00

Bron: vtmnieuws.be 0

Koning Filip heeft in zijn speech tijdens het staatsbanket de goede banden tussen België en India in de verf gezet. Beide landen hebben volgens de koning een belangrijke "vertrouwensband". Koning Filip en koningin Mathilde zijn sinds zondag voor een vijfdaags staatsbezoek in India. Brussel en New Delhi vieren dit jaar 70 jaar diplomatieke relaties.