Filip en Mathilde wagen zich aan lekstok PhG

12 maart 2018

22u05 8

Koningin Mathilde moest haar man wat porren, maar uiteindelijk stak ook koning Filip een esdoornlekstok in de mond. Het grappige tafereel speelde zich af aan de Sugar Shack - Suikerhut - in Ottawa, op de eerste dag van het staatsbezoek aan Canada. Van het sap van esdoornen wordt stroop gemaakt, die op een stokje wordt gedraaid en meteen kan opgesnoept worden. Mathilde stortte zich vol enthousiasme op de "toffee" terwijl Filip even toekeek. Maar al snel was ook hij helemaal verkocht aan de mierzoete lekkernij.