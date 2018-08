Filiaalhouder wil niet dat zijn personeel nog op vakantie gaat in juli en augustus mvdb

25 augustus 2018

12u26

Bron: Le Parisien 0 Als het aan een filiaalhouder van een Intermarché-supermarkt in het Zuid-Franse Villemagne-l'Argentière afhangt, kan zijn personeel in de zomermaanden juli en augustus niet langer op vakantie.

Jean-Pierre Le Berrigo maakt in een intern schrijven duidelijk dat een afwezigheid in die periode erg moeilijk valt. "Net dan hebben we u het hardst nodig", klinkt het. "We moeten dan niet langer een beroep doen op tijdelijke invalkrachten die geen kennis hebben van ons beroep", luidt het verder in de brief aan het personeel. Het document dateert van 31 juli, maar is tot ergernis van Le Berrigo uitgelekt. De omzet van de supermarkt stijgt in de zomermaanden gevoelig door het toerisme in het departement Hérault.

De filiaalhouder wil zijn vakantiemaatregel bekomen via een 'anoniem' referendum. Wie 'ja' dan wel 'nee' stemt, moet onderaan zijn beslissing schriftelijk motiveren. Op die manier is het niet echt moeilijk om te achterhalen wie tegen de regeling gekant is. Geen stem uitbrengen of blanco stemmen, worden als een ja-stem geïnterpreteerd, iets wat vragen doet rijzen bij arbeidsrechtdeskundigen. De uitslag wordt in september bekendgemaakt.