Files verwacht aan Oostenrijkse Brennerpas door tijdelijke grenscontroles in juli en september

04 juli 2018

13u50

Bron: Belga 0 Slecht nieuws voor toeristen: Oostenrijk zal in juli en september telkens vijf dagen lang controles uitvoeren aan verschillende grensovergangen naar Duitsland en Italië. Dit is geen reactie op de controversiële Duitse asielplannen, maar een lang geplande maatregel, zei een woordvoerder van het ministerie van Binnenlandse Zaken in Wenen. De grenscontroles zijn gepland van 9 juli tot 13 juli en van 17 september tot 21 september.

Aanleiding voor de grenscontroles zijn de Europese raad van de ministers van Binnenlandse Zaken op 12 en 13 juli in Innsbruck, en de EU-top van de staatshoofden en regeringsleiders op 20 september in Salzburg. Uit veiligheidsoverwegingen zullen er tijdens de bijeenkomsten controles zijn op de Oostenrijks-Italiaanse grenspas Brenner die door veel toeristen wordt gebruikt. "Het gaat er niet om de toeristen in files te laten belanden, maar om een zinvolle en effectieve controle," zei de woordvoerder voorts.



File

Automobilisten en vrachtwagenchauffeurs moeten zich op langzamer verkeer voorbereiden. "Moest elke vrachtwagen en elke auto gecontroleerd worden, berokkent dat de economie enorme schade. Dit kost veel tijd en geld", zei de burgemeester van de gemeente Brenner, Franz Kompatscher. Indien nodig kunnen ook dynamische verkeersmiddelen ingezet worden, aldus de woordvoerder van het ministerie.

De beslissing is genomen in een politiek explosieve situatie. In het licht van de Duitse asielplannen om bepaalde vluchtelingen naar Oostenrijk terug te sturen, heeft de Oostenrijkse regering aangekondigd dat zij van plan is de grenscontroles in de strijd tegen illegale migratie te versterken. Tot nu toe werd alleen gecontroleerd aan de grenzen met Slovenië en Hongarije. Nu worden - naast de Brenner - ook de grensovergangen van de deelstaat Tirol naar Duitsland door de tijdelijke maatregel getroffen.