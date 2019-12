Fileleed in Nederland door protestacties boeren en bouwvakkers jv

18 december 2019

07u56

Bron: anp 1 Automobilisten en andere weggebruikers in Nederland moeten rekening houden met een drukke ochtendspits. Bouwvakkers en boeren verzamelen zich op zeven plekken in Nederland en trekken dan vroeg in de ochtend de weg op. De ANWB verwacht daardoor een extreem drukke ochtendspits.

De Nederlandse organisatie voor verkeer en toerisme ANWB spreekt rond 8 uur van een behoorlijk drukke ochtendspits. Op dat tijdstip was er ongeveer 400 kilometer file, in plaats van de op woensdag gebruikelijke 250.

Volgens de ANWB begon de hinder vroeg in de ochtend vooral in het noorden en oosten en spreidde die zich als een olievlek uit over de rest van het land. Inmiddels merken automobilisten er “veel meer van dan een uur geleden”. Het is nu erg druk op de A7 bij Groningen, op de A12 richting Utrecht en richting Den Haag, in het midden van het land op de A15 vanuit Nijmegen, en bij de knooppunten bij Gorinchem en Hoevelaken. In het zuiden is er veel vertraging op de A73.

“En verder zijn er acties op een scala aan provinciale wegen, zoals bij Deurne”, aldus een ANWB-woordvoerder.