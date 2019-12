Fikse celstraffen voor Brits pedokoppel: “Hun misdrijven zijn onvoorstelbaar ernstig” Tom Tates

13 december 2019

23u46 1 Een pedofiel koppel uit de Britse stad Colchester (Essex) is veroordeeld voor het seksueel misbruiken van minderjarige kinderen. Een van hun slachtoffertjes was een jaar oud. Mark Gable (33) en zijn 27-jarige vriendin Jessica Frey kregen celstraffen van respectievelijk 11,5 en 10 jaar.

Gable werd in mei dit jaar aangehouden nadat de politie, die was gealarmeerd door tipgevers, ettelijke kinderpornofilmpjes en -foto's aantrof in zijn woning. In meerdere schokkende video's was Gable te zien. Ook zijn vriendin Frey verscheen in een filmpje. Volgens de Britse justitie filmde de vrouw altijd haar vriend als hij kinderen misbruikte. “Dit horrorkoppel maakte zich twee jaar lang schuldig aan een reeks gruwelijke misdrijven”, oordeelde de rechter vrijdag volgens Britse media.

Rechercheur Jeanine Atkins-Calver, die onderzoek deed naar de twee, sprak in de rechtbank van een “levensgevaarlijk pedostel dat kinderen puur voor hun eigen genot het ergste heeft aangedaan”. “Hun misdrijven zijn onvoorstelbaar ernstig. Gable en Frey zijn een groot gevaar voor de samenleving en dus zijn hun veroordelingen meer dan terecht.” Het koppel heeft alle misdrijven bekend. Details over de kinderen werden wegens privacyredenen niet bekendgemaakt.