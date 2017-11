Fikse boete voor maatschappij die passagiers 6 uur in vliegtuig liet zitten na landing LVA

Bron: Algemeen Dagblad 0 Facebook Meer dan driehonderd veelal Belgische passagiers die met vlucht 157 van Air Transat vanuit Brussel op weg waren naar het Canadese Montreal zaten zes uur zonder voedsel, water, elektriciteit of airconditioning vast in het vliegtuig nadat het door noodweer moest uitwijken naar Ottawa. De Canadese luchtvaartmaatschappij Air Transat moet een flinke som betalen nadat passagiers, onder wie veel Belgen waren, in twee verschillende vliegtuigen deze zomer zo'n zes uur gedwongen moesten blijven zitten. Uiteindelijk belden passagiers uit één van de vliegtuigen de Canadese hulpdiensten.

De twee vliegtuigen raakten ernstig vertraagd op in Ottowa op 31 juli van dit jaar. Noodweer lag ten grondslag aan de vertraging. Twee vliegtuigen stonden zes uur lang stil op de landingsbaan en Air Transat hield de passagiers aan boord.

Passagiers klaagden na afloop over slechte communicatie door de luchtvaartmaatschappij en toenemende paniek en frustratie aan boord naarmate de mensen langer in het vliegtuig werden gehouden. De ventilatie in de vliegtuigen was slecht, er was onvoldoende water en eten aan boord en de toiletten werkten niet naar behoren.

De Canadese transportautoriteit legt Air Transat een boete van van 192.000 euro op. Volgens de autoriteit heeft de maatschappij hun eigen kwaliteitseisen in de wind geslagen en de passagiers tekort gedaan. Eigenlijk hadden passagiers na anderhalf uur de keuze moeten krijgen om het vliegtuig te verlaten.

Air Transat heeft in een reactie laten weten dat iedere gedupeerde reiziger 325 euro krijgt.

